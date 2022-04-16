Минобороны РФ представило последние данные по спецоперации на Украине

Российская армия нанесла удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве. Также атаковали цеха ремонта военной техники в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Специалист также уведомил, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.