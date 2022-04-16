В Минобороны показали видео работы гарнизонного отряда.

"Все проходящие колонны здесь дозаправляются, здесь личный состав размещается, если это ночной привал, здесь техника расставляется, обслуживается и продолжает движение в назначенные места", – рассказал командир соединения материально-технического обеспечения.

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