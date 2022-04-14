Российские подлодки ТОФ провели пуски крылатых ракет "Калибр" в Японском море

Две дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота произвели пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракеты, выпущенные с подлодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов", успешно поразили мишень – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

"Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России на плановых учениях сил стратегического сдерживания в феврале успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Также в рамках учений с космодрома "Плесецк" был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на Камчатке. Кроме того, корабли ВМФ РФ в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням.

