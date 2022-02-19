ВКС успешно провели пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал"

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Воздушно-космические силы (ВКС) России на плановых учениях сил стратегического сдерживания успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", – говорится в сообщении.

Также в рамках учений с космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс по полигону Кура на Камчатке.

Кроме того, корабли ВМФ РФ в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням.

Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что плановые учения стратегических сил России пройдут в два этапа, их целью является отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику.

"На первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, и на втором этапе – вопрос санкционированного и массированного применения стратегических наступательных сил РФ в ответно-встречном ударе", - сказал Герасимов.

Ранее Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания. Российский лидер совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра.

К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Маневры обозначены как плановые.

Весной прошлого года генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов рассказал, что российские специалисты разрабатывают новые гиперзвуковые ракетные комплексы, которые станут развитием уже существующих "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала". По его словам, в настоящее время ни одна страна не может разработать гиперзвуковой блок, который смог бы превзойти "Авангард" по скорости.