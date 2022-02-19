13:38
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Президент РФ Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию об этом журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра.
К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Маневры обозначены как плановые.
В рамках учений планируется проверить готовность органов военного управления и боевых расчетов пуска. Кроме того, будет дана оценка работе боевых кораблей и стратегических ракетоносцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию накануне, 18 февраля. Он провел переговоры с Владимиром Путиным. Российский лидер сообщил, что совместно с Лукашенко примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству.
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