Лукашенко заявил, что его визит в Москву "разбавил западную элиту"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, заявил, что "разбавил западную элиту" своим визитом. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми", – отметил Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества и безопасность в регионе. Кроме того, стороны рассмотрят общие действия по обеспечению национальных интересов двух стран.

В феврале президент России провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседы проходили с соблюдением антикоронавирусных мер, поскольку оба зарубежных лидера отказались делать российские ПЦР-тесты.

