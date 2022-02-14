Песков объяснил 6-метровую дистанцию во время встречи Путина и Лаврова

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил большое расстояние, на котором во время встречи находились Владимир Путин и Сергей Лавров.
"Около шести метров расстояние. Естественно, дистанция связана с ковидными мерами предосторожности", – цитирует представителя Кремля Life.ru
По его словам, сегодня это является обычной практикой при проведении оперативных встреч президента.
Ранее российского лидера и президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров в Кремле также отделили длинным столом. Сообщалось, что Макрон отказался от процедуры тестирования в РФ.
Затем данную информацию подтвердил Песков. Он отметил, что взаимодействие Путина с другими людьми может происходит в разных форматах: с одними не исключены рукопожатия, с другими общение происходит по короткой части стола, а с третьими приходится соблюдать достаточно большую дистанцию с целью защиты здоровья главы государства.
В Кремле прокомментировали ситуацию с ковид-тестированием Макрона
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