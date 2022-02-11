Макрон не стал делать российский тест на COVID-19 перед встречей с Путиным – Песков

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В Кремле подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон не стал делать российский тест на COVID-19 перед встречей с Владимиром Путиным, поэтому лидеры стран вели беседу на расстоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ряде случаев глава РФ общается со своими гостями, сидя вблизи перед камином в представительском кабинете. Кроме того, политики часто обмениваются рукопожатиями. С некоторыми людьми беседа проходит за столом по длинной или по короткой стороне, а расстояние между ними составляет около шести метров.

"Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам, они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика, но в этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, тогда применяется большее расстояние", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков уточнил, что если врачи-инфекционисты двух государств контактируют, взаимное тестирование осуществляется, то тогда есть шанс избежать данных мер и проводить непосредственный контакт.

Также пресс-секретарь Путина уточнил, что политики пока не беседовали после визита французского лидера на Украину.

"Мы пока не располагаем информацией. Путин с Макроном еще не поговорили", – сообщил Песков.

По его словам, на данный момент нет информации, когда точно может состояться диалог глав государств.

Встреча Макрона и Путина прошла в Москве в понедельник, 7 февраля. СМИ обратили внимание на то, что собеседники во время переговоров находились по разные стороны длинного стола. Источник сообщал, что Макрон отказался от процедуры тестирования, чтобы его ДНК не оказалось у русских врачей.

По информации другого источника, сообщалось, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом. Кроме того, президент прошел тест на антитела после приезда в Москву.