Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест – СМИ

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров в Кремле отделили от Владимира Путина длинным столом после отказа сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом пишет Reuters.

Встреча Макрона и Путина прошла в Москве в понедельник, 7 февраля. СМИ обратили внимание на то, что собеседники во время переговоров находились по разные стороны стола длиной порядка четырех метров.

Как заявили агентству источники в окружении президента Франции, у Макрона была возможность согласиться пройти ПЦР-тестирование, после чего ему бы разрешили приблизиться к Путину.

"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол", – подчеркнул источник.

Он объяснил, что Макрон отказался от процедуры тестирования, чтобы его ДНК не оказалось у русских врачей.

Другой источник сообщил СМИ, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом. Кроме того, президент прошел тест на антитела после приезда в Москву.

Ранее Макрон заявил, что прошедшие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были содержательными и насыщенными. Он выразил позицию, что разумное решение ситуации вокруг Украины возможно найти лишь посредством диалога.

