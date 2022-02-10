Макрон оценил переговоры с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прошедшие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были содержательными и насыщенными. Об этом говорится в публикации в официальном аккаунте французского лидера в Instagram.

Макрон отметил, что в ходе беседы президентов произошел содержательный обмен мнениями.

"Для сохранения стабильности, мира и возобновления механизмов доверия наш долг – работать вместе. Мы оба в этом убеждены", – подчеркнул президент Франции.

Он выразил позицию, что разумное решение ситуации вокруг Украины возможно найти лишь посредством диалога.

"Этого надо добиваться, чтобы возобновить процесс деэскалации и получить гарантии безопасности на границах нашей Европы", – написал французский лидер.

Макрон добавил, что ни одна из сторон не заинтересована в беспорядке и нестабильности. При этом он выразил уверенность в единстве Европы.

"Эта напряженная ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России", – заключил глава государства.

Переговоры президентов России и Франции прошли 7 февраля. Они продолжались более пяти часов. Во время беседы Путин обращался к Макрону на "ты".

Российский лидер отмечал, что рад видеть французского коллегу спустя два года. По словам Путина, за это время у сторон накопилось много вопросов, которые необходимо обсуждать в прямом формате.

В свою очередь, Макрон назвал диалог с Россией главным и необходимым инструментом для достижения стабильности и безопасности в Европе. Также он заявил о планах продолжать сотрудничество с Россией в сферах культуры, науки и экономики, а также Трианонский диалог.

На следующий день, 8 февраля, Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе пресс-конференции глав Украины и Франции наблюдались позитивные сигналы.

