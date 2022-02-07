Макрон назвал диалог с Россией главным средством достижения безопасности в Европе

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал диалог с Россией главным и необходимым инструментом для достижения стабильности и безопасности в Европе.

На встрече с Владимиром Путиным в Москве Макрон напомнил, что основа для полноценного диалога была заложена в 2019 году, а также на переговорах в форте Брегансон и Санкт-Петербурге.

Французский лидер призвал стороны вести себя ответственно из-за критической ситуации в Европе и выразил надежду, что в беседе с Путиным найдутся ответы на вопросы безопасности, которые позволят избежать войны и создать прозрачность и доверие стран.

Кроме того, Макрон заявил о планах продолжать сотрудничество в сферах культуры, науки и экономики, а также Трианонский диалог, отметив, что переговоры с Путиным прошли в 30-летний юбилей возобновления дипломатических отношений между Россией и Францией.

Ранее Макрон заявил, что невозможно нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией. Он высказал мнение, что для избежания вооруженного конфликта на Украине нужно снизить напряженность путем переговоров.

