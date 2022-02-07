Макрон и Байден обсудили ситуацию на Украине накануне визита лидера Франции в РФ

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Лидеры Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что беседа состоялась в воскресенье, 6 февраля, накануне визита президента Франции в Москву.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ с Украиной", – говорится в сообщении.

Ранее Макрон в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что без диалога с Россией невозможно нормализовать международную ситуацию. Французский лидер добавил, что это не содействует коллективной безопасности.

В понедельник, 7 февраля, Макрон прибудет с визитом в Россию. Президент Франции встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.