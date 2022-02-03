Путин провел телефонный разговор с Макроном

Фото: kremlin.ru
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте сайте Кремля.
"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации", – указано в публикации.
По информации Кремля, лидеры России и Франции оценили текущее положение дел на международной арене. В том числе учитывалось председательство Франции в Совете Евросоюза.
Владимир Путин отдельно привлек внимание Макрона к провокациям со стороны украинских властей, чьи заявления противоречат Минским соглашениям.
Ранее в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в обозримом будущем может состояться очная встреча Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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