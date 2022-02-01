Песков допустил возможность встречи Путина и Макрона в обозримом будущем

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Очная встреча Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном может состояться в обозримом будущем, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы информируем вас после того, как окончательно все нюансы будут проработаны", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом Песков не уточнил, какая сторона примет переговоры.

Накануне Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, а также обменялись мнениями по вопросам, связанным с предоставлением Москве долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности.

Кроме того, президенты России и Франции договорились о проработке возможной личной встречи и о дальнейших контактах по телефону.

