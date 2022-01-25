Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: AP/TASS/Jean-Francois Badias

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию из коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Республики <...> по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, беспокоящихся о своей безопасности", – утверждается в сообщении.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства.

До этого российский президент провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества и безопасности. В частности, одной из тем диалога стала ситуация с гарантиями безопасности, которую Россия обсуждает с США и НАТО.