Путин обсудил с президентом Кубы координацию на мировой арене

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщается на сайте Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Диас-Канель договорились продолжать совместную работу по укреплению двусторонних отношений. Контакты продолжатся на различных уровнях.

На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества и безопасности. В частности, одной из тем диалога стала ситуация с гарантиями безопасности, которую Россия обсуждает с США и НАТО.