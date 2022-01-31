Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, а также обменялись мнениями по вопросам, связанным с предоставлением Москве долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности.
"Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", – говорится в сообщении.
Кроме того, президенты России и Франции договорились о проработке возможной личной встречи и о дальнейших контактах по телефону.
Ранее сообщалось, что на 31 января были запланированы телефонные переговоры президента РФ и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Уточнялось, что темой диалога может стать вопрос деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Позднее агентство Reuters сообщило, что переговоры могут быть перенесены на 1 февраля.
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