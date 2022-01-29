Джонсон планирует провести телефонный разговор с Путиным

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря канцелярии главы британского правительства.

Как уточнила спикер, диалог должен состояться на следующей неделе.

"Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе", – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что Джонсон планирует продвигать необходимость вступления России в переговоры по дипломатической линии.

Ранее президент США Джо Байден предупредил о разрушительных последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Он выразил мнение, что данный конфликт может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Позже в российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. В ведомстве подчеркнули, что Россия не собирается ни на кого нападать.