В МИД назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной.
"Наша страна ни на кого нападать не собирается. <...> Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе", – цитирует Зайцева РИА Новости.
Он пояснил, что Украина намерена придерживаться сценария, по которому Россия нападет на нее, ополчив против себя Запад. Также, по словам Зайцева, украинская сторона начинает искусственно нагнетать ситуацию, когда происходят отклонения от плана.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада используют Украину как поле для экспериментов.
До этого Джо Байден предупредил о последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Президент США выразил мнение, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.
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