Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин лично прочитал ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне стало известно, что Соединенные Штаты через своего посла Джона Салливана в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности. В Госдепе позже уточнили, что документ отражает уже ранее озвученные американской стороной позиции: озабоченность действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем отметил, что в предоставленном Вашингтоном документе не содержится какого бы то ни было позитивного ответа на главное российское требование – отказаться от расширения НАТО на Восток, а также от размещения угрожающих России ударных вооружений.
"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет", – цитирует дипломата RT.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
США и НАТО дали письменный ответ России по гарантиям безопасности
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