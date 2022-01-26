В Совфеде оценили ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности

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Ответ Соединенных Штатов на предложения РФ по гарантиям безопасности не может удовлетворить российскую сторону. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

"Они собрали все в кучу – свои фантазии, претензии", – охарактеризовал ответ США Джабаров.

Он выразил мнение, что власти России не примут подобный ответ со стороны Соединенных Штатов.

Ранее журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте в Twitter сообщила, что Соединенные Штаты передали свою позицию в письменном виде.

Позднее в министерстве иностранных дел РФ подтвердили получение ответа от США. Документ передал глава американской дипмиссии Джон Салливан.

По словам госсекретарь США Энтони Блинкена, президент США Джо Байден лично принимал участие в подготовке документа. Также американские власти координировались с союзниками и Украиной.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.