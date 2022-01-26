В МИД РФ назвали предложения о гарантиях безопасности апелляцией к здравому смыслу

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Замглавы МИД России Александр Грушко назвал апелляцией к здравому смыслу предложения российской стороны о гарантиях безопасности.

"Если мы спросим любого человека на улице, попросим прокомментировать наши предложения, все они реально отвечают задачам укрепления безопасности и построению мирной архитектуры в Европе и в целом мире", – цитирует Грушко РИА Новости.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

При этом накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что власти США еще не передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности. Однако он пообещал сразу же уведомить прессу об отправке ответа в Москву.

