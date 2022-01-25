США пока не передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности – Госдеп

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Власти США еще не передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, пишет РИА Новости.

Свое заявление Прайс сделал на брифинге перед журналистами. Он пообещал сразу же уведомить прессу об отправке ответа в Москву.

"Ответ США на предложения России ее не удивит", – выразил мнение Прайс.



10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.