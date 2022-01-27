Медведев назвал единственный способ избежать войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Избежать войн можно только одним способом, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что можно договориться о гарантиях безопасности. В то же время, по его словам, есть масса людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации, причем кто-то по недомыслию, а кто-то – проводя определенную политическую линию.

"Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность – это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны. То есть такого рода события были бы ужасными, нечего добавить", – цитирует зампредседателя Совбеза РИА Новости.

Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Медведев вспомнил одно из высказываний сенатора США. Тот не исключил возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Москвой и Вашингтоном. Медведев назвал печальным, что о таких вещах говорят люди, облеченные властью.

Ранее издание The National Interest напомнило, что Владимир Путин заявлял о необходимости гарантий безопасности для России от США и НАТО еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году.

По словам автора статьи, то выступление должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО провокационной и угрожающей. В ответ чиновники США и НАТО обычно для себя осудили выступление президента России, назвав общий тон выступления воинственным. При этом сами члены Альянса многое сделали для разрыва отношений, утверждает автор материала.

Журналист считает, что Запад ожидают серьезные последствия в случае, если нынешние российские требования о гарантиях безопасности останутся без ответа.

