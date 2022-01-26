Путин предупреждал о кризисе отношений с НАТО в 2007 году – National Interest

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин заявлял о необходимости гарантий безопасности для России от США и НАТО во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. Об этом пишет издание The National Interest.

"Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс", – утверждает автор статьи Тед Карпентер.

В ответ чиновники США и НАТО обычно для себя осудили выступление президента России, назвав общий тон выступления воинственным. При этом сами члены Альянса многое сделали для разрыва отношений, утверждает автор материала.

"Шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013-2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности. С тех пор ситуация неуклонно ухудшалась, поскольку Вашингтон вливал оружие в Украину и относился к этой стране как к военному клиенту", – написал Карпентер.

Автор считает, что Запад ожидают серьезные последствия в случае, если нынешние российские требования о гарантиях безопасности останутся без ответа.

"Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой", – заключил Карпентер.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

Позднее в Госдепе заявили, что США не пойдут на уступки России в вопросах безопасности. Там выразили мнение, что прогресс в переговорах будет достигнут лишь при условии взаимности.