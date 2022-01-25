Байден предупредил о последствиях для мира в случае вторжения РФ на Украину

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Мир ждут огромные последствия в случае вторжения России на Украину. Такое мнение выразил президент США Джо Байден.
Как передает ТАСС, свою позицию американский лидер высказал во время общения с журналистами в Вашингтоне.
"Будут огромные последствия, если он (президент России Владимир Путин – Прим. ред.) вторгнется в <...> целую страну <...>. Для России это будет не только в плане экономических последствий и политических последствий, но будут огромные последствия во всем мире", – сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны. Такое развитие событий способно изменить мир, заключил Байден.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.
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