В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

13:31
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Разведка ДНР получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он отметил, что ДНР нанесет невосполнимый ущерб Украине в случае перехода к силовому решению конфликта, не оставив акты украинской агрессии без реакции. При этом военнослужащих призвали отказаться от участия в боевых действиях и выполнения задач командования.
"Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки в Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта", – говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
22 декабря 2021 года в ВСУ заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Такие договоренности были достигнуты в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.
Позднее в этот же день постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе.
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