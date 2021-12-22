ВС Украины подтвердили готовность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

22 декабря, 23:15
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении минобороны и главнокомандующего ВС Украины, опубликованном на официальном сайте военного ведомства страны в среду, 22 декабря.
"ВС Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня", – говорится в сообщении.
Готовность украинской стороны полностью соблюдать режим прекращения огня подтвердил и исполняющий обязанности первого замглавы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. <...> Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", – приводит его слова пресс-служба офиса президента Украины.
О том, что стороны договорились вернуться к полноценному режиму прекращения огня, в среду вечером сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак .
"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", написал он на своей странице в Facebook.
По мнению Ермака, это является шагом к деэскалации на востоке страны. Он выразил надежду, что в этот раз режим прекращения огня будет устойчивым, отметив, что январские праздники должны быть мирными.
В начале декабря полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками особенности будущего статуса Донбасса, чем нарушает Минские соглашения.
Политик подчеркнул, что из-за отсутствия соответствующих договоренностей нет прогресса в урегулировании данной ситуации. Он также добавил, что Киев не готов подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по эскалации в Донбассе.
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