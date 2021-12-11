Двое военнослужащих ДНР погибли из-за взрыва боеприпаса

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Двое военнослужащих Донецкой народной республики погибли в результате взрыва боеприпаса, сброшенного украинским беспилотником. Об этом 11 декабря сообщили в Народной милиции ДНР.

Отмечается, что инцидент произошел 10 декабря. Один военный от полученных травм скончался на месте, другого госпитализировали, однако медикам спасти его жизнь не удалось.

"В результате трагедии один военнослужащий погиб на месте, а второй защитник нашей республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице", – сказали в ведомстве.

Народная милиция ДНР приносит соболезнования семьям погибших военнослужащих.

Ранее глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов заявил, что вооруженные силы Украины впервые использовали в боевых действиях в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Генерал подчеркнул, что комплекс и турецкие беспилотники Bayraktar будут являться основным сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.