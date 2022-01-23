В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций посодействовать в возвращении похищенного украинскими диверсантами сотрудника оборонного ведомства республики, передает РИА Новости.

Филипоненко назвал произошедшее вопиющим фактом нарушения перемирия. Он пояснил, что действия украинских силовиков нарушают первый пункт дополнительных соглашений по контролю за соблюдением действующего перемирия, прямо запрещающих разведывательно-диверсионные действия.

Ранее в ЛНР заявили, что группа украинских диверсантов 22 января похитила сотрудника Народной милиции республики, когда он патрулировал местность у линии соприкосновения и, обнаружив подозрительную активность в лесополосе, решил, не дожидаясь подкрепления, проверить участок.

22 декабря Вооруженные силы Украины заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Такие договоренности были достигнуты в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.

Позднее в этот же день постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе.

Случаи похищения происходили также в декабре и ноябре 2021 года.