Экс-офицер СБУ заявил, что провокацию в Донбассе могут провести на соцобъекте

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Жертвой провокации с химическим оружием в Донбассе может стать место массового скопления людей, а сама она пройдет по образцу "Белых касок" в Сирии, допустил экс-полковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Он выразил уверенность, что подобные провокации готовятся для того, чтобы был повод обвинить в произошедшем Россию и самопровозглашенные республики Донбасса.

"Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей", – приводит слова Прозорова РИА Новости.

По прогнозу экс-полковника СБУ, западные и украинские СМИ после диверсии найдут кого-то, якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР. По мнению Прозорова, для таких вещей могут использовать наемников.

"В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства", – объяснил он.

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ Шойгу сообщил, что американские ЧВК доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами для совершения провокаций в Авдеевке и Красном Лимане.

Министр обороны России добавил, что, по данным ведомства, в настоящее время в Донецкой области находятся порядка 120 американских бойцов, которые задействованы в тренировках украинского спецназа.