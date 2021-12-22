В Пентагоне прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами в Донбассе.
"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", – приводит слова Кирби РИА Новости.
Он добавил, что глава военного ведомства Соединенных Штатов Ллойд Остин не разговаривал с российским коллегой на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ Шойгу сообщил, что американские ЧВК доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами для совершения провокаций в Авдеевке и Красном Лимане.
Министр обороны России добавил, что, по данным ведомства, в настоящее время в Донецкой области находятся порядка 120 американских бойцов, которые задействованы в тренировках украинского спецназа.
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