В МИД РФ обвинили Киев в эскалации ситуации в Донбассе

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Украинские силовики ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса, способствуя эскалации внутриукраинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО", – цитирует ее РИА Новости.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что, согласно отчетам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наступление ведется в районе Гранитного и Старомарьевки. Параллельно, по ее словам, украинские власти организовали пропагандистскую кампанию, призванную поддержать антироссийские настроения в стране и таким образом отвлечь внимание граждан от внутренних социально-экономических и политических проблем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Киев пытается найти способы силового решения своих проблем в Донбассе под прикрытием учений НАТО.

В связи с этим он призвал Североатлантический альянс прекратить "накачивать" Украину вооружениями и совершать провокации у российских границ, поскольку это позволит снизить напряженность в отношениях России с Западом.

