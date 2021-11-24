Киев перешел все разумные границы – постпред РФ

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Власти Украины перешли все разумные границы, продoлжая обстрелы мирного населения Донбасса, заявил РИА Новости пoстпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса", – отметил постпред.

Кроме того, по его словам, украинские власти перешли границы также и потому, что они заявляют в СМИ о применение запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых беспилотников.

Также Киев продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка, утончил постпред.

"Глава СММ ОБСЕ Чевик подтвердил, что использование беспилотников действительно является нарушением, при этом опровергнув факт применения "Байрактара" на Донбассе", – добавил Грызлов.

Касаемо вoпроса представителей Донбасса о лoжных заявлениях рукoводства ВСУ о нарушениях существующих догoвoренностей, "ответа Киева не последовалo".

Проигнорированной было и требование Донецка и Луганска о немедленном возвращении к выполнению своих обязательств по договоренностям об усилении перемирия.

Борис Грызлов заявил, что Украина опять показала отсутствие желания опираться на мирный процесс урегулирования.

"Это явная и полная деградация политической позиции украинских властей, реально не готовых предметно договариваться со второй стороной конфликта", – заключил Грызлов.

Ранее сообщалось, что американские власти оценивают возможность отправки военной помощи на Украину. По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе.