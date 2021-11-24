Украина объявила о начале спецоперации на границе с Белоруссией из-за мигрантов

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Украина объявила о начале спецоперации "Полесье" на границе с Белоруссией, целью которой является не допустить миграционный кризис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской государственной пограничной службы.

"Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами", – говорится в сообщении.

Первый замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко отметил, что сохраняется угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на украинскую территорию.

Кордон будут контролировать увеличенные пограничные наряды, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва групп мигрантов.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В ответ Госпогранкомитет направил разъяснение о ситуации вблизи пропускного пункта, из которого следует, что угрозы для сотрудников польских служб отсутствуют.

