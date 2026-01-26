Нарышкин: заявление Путина о "Буревестнике" и "Посейдоне" серьезно восприняли на Западе

Форма поиска по сайту

Заявление Путина о "Буревестнике" и "Посейдоне" серьезно восприняли на Западе – Нарышкин

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Заявление Владимира Путина об успешных испытаниях новейших стратегических комплексов "Буревестник" и "Посейдон" было внимательно воспринято за рубежом. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, это сообщение вызвало серьезную реакцию как у стран-партнеров, так и у противников России. Нарышкин отметил, что большинство западных политиков, военных и экспертов не ожидали, что Россия сможет в такие сжатые сроки разработать и довести до стадии испытаний столь совершенные виды вооружений.

Ранее Путин заявил о завершении испытания "Буревестника". После чего дал распоряжение о начале подготовки инфраструктуры для размещения данных ракет. Президент подчеркнул, что ядерная силовая установка имеет мощность, аналогичную реактору атомной подводной лодки, при этом ее размеры в тысячу раз меньше.

Параллельно с этим в России прошли испытания подводного аппарата "Посейдон". Как отметил Путин, это безэкипажный подводный комплекс с ядерной энергоустановкой. Российский лидер охарактеризовал прошедшие испытания как "огромный успех".

