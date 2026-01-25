Форма поиска по сайту

25 января, 21:24

Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Дорожный Контроль СПБ | ЛО"

Пять человек пострадали в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, авария произошла в 16:55 по московскому времени 25 января на 58-м км автодороги "Нарва" в деревне Шундорово. 54-летний водитель автомобиля Isuzu не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, после чего врезался в три автомобиля марок Renault, Kia и Hyundai.

В пресс-службе добавили, что среди пострадавших трое водителей и два пассажира, одна из которых – 13-летняя девочка. Всех их госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители начали проверку.

Ранее ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля не смог вписаться в поворот и врезался в тягач с полуприцепом, который стоял на парковке. Пострадавших нет.

Новости регионов: автобус с туристами столкнулся с большегрузом в Приморье

