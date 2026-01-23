Водитель грузовика задержан после ДТП с автобусом в Приморье

Фото: depositphotos/aksenovko

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Приморском крае водителя грузовика, который ранее попал в ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Мужчина будет находиться под стражей трое суток. В дальнейшем следователь будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария с участием автобуса и грузовика на автодороге Раздольное – Хасан около поселка Барабаш произошла вечером в среду, 22 января. В результате ДТП скончались водитель и 2 пассажира автобуса.

Всего в салоне находились 14 человек. Госпитализация потребовалась 9 пострадавшим. Все они получили травмы разной степени тяжести.