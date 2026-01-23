Состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье удалось стабилизировать

Фото: телеграм-канал 112

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Приморском крае. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов в видео, которое было размещено Минздравом края в телеграм-канале.

По его словам, за ночь провели операции двум пострадавшим и стабилизировали состояние еще четверых.

Министр также подчеркнул, что медики выполнили все необходимые диагностические, лечебные мероприятия и оперативные вмешательства.

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на автодороге Раздольное – Хасан около поселка Барабаш произошло 22 января. В результате столкновения скончались водитель и 2 пассажира автобуса.

Всего в салоне находились 14 человек. Госпитализированы были 9 пострадавших. Все они получили травмы разной степени тяжести.