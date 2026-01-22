Форма поиска по сайту

22 января, 19:19

Происшествия

Хинштейн рассказал, что получил перелом бедренной кости в ДТП

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн получил перелом бедренной кости в результате ДТП. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, его успешно прооперировали в Курской областной клинической больнице, где ему предстоит провести некоторое время, чтобы восстановиться. Хинштейн отметил, что будет "держать руку на пульсе", несмотря на то что врачи рекомендовали пока воздержаться от рабочих контактов.

Он поблагодарил медиков и бригаду скорой помощи, которые доставили его в медучреждение, а также Минздрав РФ. Губернатор добавил, что он отказался от транспортировки в Москву и будет лечиться на Курской земле.

Хинштейн попал в ДТП 22 января. Авария произошла во время рабочей поездки в Конышевский район. По словам главы региона, погодные условия оказались сложными, из-за чего на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

происшествияполитикаДТПрегионы

