Семьи погибших при обстреле Брянска получат по 1,5 млн рублей

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Семьи погибших в результате обстрела Брянска получат выплаты в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в эфире "Соловьев Live".

"Мы из областного бюджета с начала специальной военной операции оказываем семьям погибших (помощь. – Прим. ред.) в размере 1,5 миллиона рублей, тяжелым (раненым. – Прим. ред.) – 600 тысяч, средней тяжести – 300 тысяч рублей", – сказал глава региона.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. Для этого были использованы 7 ракет Storm Shadow.

В результате 7 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с этим 11 марта в регионе было объявлено днем траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего руководства страны.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила секретариат ООН в украинизации. По ее словам, реакция ведомства на атаку ВСУ была явно необъективной и односторонней.