Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 17:03

Происшествия

Семьи погибших при обстреле Брянска получат по 1,5 млн рублей

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Семьи погибших в результате обстрела Брянска получат выплаты в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в эфире "Соловьев Live".

"Мы из областного бюджета с начала специальной военной операции оказываем семьям погибших (помощь. – Прим. ред.) в размере 1,5 миллиона рублей, тяжелым (раненым. – Прим. ред.) – 600 тысяч, средней тяжести – 300 тысяч рублей", – сказал глава региона.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. Для этого были использованы 7 ракет Storm Shadow.

В результате 7 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с этим 11 марта в регионе было объявлено днем траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего руководства страны.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила секретариат ООН в украинизации. По ее словам, реакция ведомства на атаку ВСУ была явно необъективной и односторонней.

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Брянск

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика