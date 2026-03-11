11 марта, 17:03Происшествия
Семьи погибших при обстреле Брянска получат по 1,5 млн рублей
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Семьи погибших в результате обстрела Брянска получат выплаты в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в эфире "Соловьев Live".
"Мы из областного бюджета с начала специальной военной операции оказываем семьям погибших (помощь. – Прим. ред.) в размере 1,5 миллиона рублей, тяжелым (раненым. – Прим. ред.) – 600 тысяч, средней тяжести – 300 тысяч рублей", – сказал глава региона.
Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. Для этого были использованы 7 ракет Storm Shadow.
В результате 7 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с этим 11 марта в регионе было объявлено днем траура.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего руководства страны.
Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила секретариат ООН в украинизации. По ее словам, реакция ведомства на атаку ВСУ была явно необъективной и односторонней.
