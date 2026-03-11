Форма поиска по сайту

11 марта, 17:49

Общество
Диетолог Соломатина назвала кунжут и пшеничные отруби чемпионами по содержанию магния

Диетолог рассказала, какие продукты помогут восполнить нехватку магния

Фото: 123RF.com/gcafoto

Пшеничные отруби и кунжут помогут восполнить нехватку магния, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она напомнила, что магний является крайне важным элементом для жизнедеятельности организма.

"Он участвует более чем в 300 биохимических реакциях и прежде всего необходим для формирования костной ткани. К тому же он помогает усваиваться кальцию и витамину D, а еще играет важную роль в регуляции нервно-мышечной проводимости. Поэтому часто появление ночных судорог в ногах обусловлено именно его нехваткой", – отметила эксперт.

При дефиците магния человек начинает чувствовать постоянную усталость, раздражительность, испытывает проблемы со сном. Особенно элемент важен для пожилых, поскольку поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и помогает остановить снижение когнитивных функций, добавила врач.

Примерная суточная потребность у мужчин – 400 миллиграммов, а у женщин – 310. Ее можно удовлетворить 100 граммами продуктов – чемпионов по содержанию элемента: тыквенными семечками, кунжутом, пшеничными отрубями. Однако налегать только на них неправильно, потому что для здоровья важно разнообразие в рационе.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

К тому же важно учитывать, что не весь элемент усваивается организмом, особенно если человек часто испытывает стресс или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому важно ориентироваться не на цифры, а обогащать рацион самыми разными продуктами, содержащими магний: гречкой, фасолью, цветной капустой и авокадо, добавила диетолог.

Кроме того, элементом богаты шпинат, ревень, щавель и петрушка. Однако стоит учитывать, что в этих продуктах усвоению магния могут мешать оксалаты, которые разрушаются при термической обработке, подчеркнула Соломатина.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что помогает сохранить здоровье суставов. Прежде всего это жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, сардина), богатая омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

