РЕН ТВ: экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП

Фото: пресс-служба Московского педагогического государственного университета

Бывший помощник Михаила Горбачева Борис Славин попал в ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, 84-летнего политолога сбил легковой автомобиль марки Mercedes. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Врачи диагностировали у Славина тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица.

При этом источник не приводит подробностей аварии. На данный момент неизвестно, был ли установлен и задержан водитель автомобиля.

Ранее сообщалось, что знаменитый американский разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в ДТП недалеко от Лос-Анджелеса в возрасте 55 лет. По данным СМИ, автомобиль мужчины съехал с трассы и столкнулся с бетонным ограждением. В результате машина загорелась, и Зампелла не смог выбраться из нее.