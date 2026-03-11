Фото: 123RF.com/dyazincahya

Радиостанция "Судного дня" повторила три слова, уже звучавших в эфире, сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее работу.

Например, было передано слово "абстракция", которое прозвучало 10 марта, а также "блицосидр" и "вихлянье" – их можно было услышать 11 февраля.

Помимо этого, в эфире звучали такие слова, как "опустение" и "барак". Кроме того, удалось отследить фразу "греховный".

Ранее также прозвучало сообщение "майностяг". Кроме того, эксперты сообщали о передаче сразу 5 сигналов, среди которых были слова "арыкочаек", "коломенка", "ласка", "комориал" и "зуекокриз".

