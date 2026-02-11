Радио "Судного дня" передало 8 сообщений за 2 часа 11 февраля

Фото: 123RF.com/nariart

В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как радио "Судного дня", зафиксировали 8 сигналов за 2 часа 11 февраля, сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Они прозвучали в период с 09:05 до 10:54 по московскому времени. Радио озвучило такие слова, как "акрокрен", "рыболовный", "хлевотюк", а также:



"блицосидр";

"вихлянье";

"баранка";

"пpидиpчивый";

"сaмoлeтoбoй".

До этого станция передавала сигнал 9 февраля. В 12:47 по московскому времени прозвучало слово "нищенка". Также сообщения можно было услышать 5 февраля. В этот день в эфир вышли слова "вьюнопень", "анжу" и "судьбина".

