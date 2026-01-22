Радиостанция "Судного дня" передала три сообщения после учреждения "Совета мира"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция "Судного дня" (УВБ-76) передала три новых сообщения на фоне учреждения "Совета мира" в Давосе. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Первая шифровка со словом "венчиковый" была передана в 11:21 по московскому времени. После, в 13:21, последовала шифровка со словом "супружеский". В 14:19 прозвучало сообщение со словом "актиний".

Президент США Дональд Трамп ранее подписал устав "Совета мира" по Газе. Американский лидер уточнил, что он будет председателем организации. По его мнению, "Совет мира" может стать одной из наиболее важных организаций, когда-либо учрежденных.

В прошлый раз радиостанция "Судного дня" выходила в эфир 16 января. Сообщение звучало следующим образом: "НЖТИ 45061 ПОЖАРНИК 0573 2683".

УВБ-76 работает с 1976 года. Станция большую часть времени издает гудение и короткие шумы, иногда прерывая их кодовыми фразами.