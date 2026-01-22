Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 15:30

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала три сообщения после учреждения "Совета мира"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция "Судного дня" (УВБ-76) передала три новых сообщения на фоне учреждения "Совета мира" в Давосе. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Первая шифровка со словом "венчиковый" была передана в 11:21 по московскому времени. После, в 13:21, последовала шифровка со словом "супружеский". В 14:19 прозвучало сообщение со словом "актиний".

Президент США Дональд Трамп ранее подписал устав "Совета мира" по Газе. Американский лидер уточнил, что он будет председателем организации. По его мнению, "Совет мира" может стать одной из наиболее важных организаций, когда-либо учрежденных.

В прошлый раз радиостанция "Судного дня" выходила в эфир 16 января. Сообщение звучало следующим образом: "НЖТИ 45061 ПОЖАРНИК 0573 2683".

УВБ-76 работает с 1976 года. Станция большую часть времени издает гудение и короткие шумы, иногда прерывая их кодовыми фразами.

Читайте также


технологии

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика