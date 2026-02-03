Форма поиска по сайту

03 февраля, 15:07

Столичный бизнес подготовил игры и мастер-классы с 6 по 10 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители и гости Москвы смогут посетить игры и мастер-классы от столичного бизнеса с пятницы по вторник, 6–10 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Зима в Москве".

В частности, хобби-клуб "Городские каникулы" приглашает на бесплатный ознакомительный день детей от 7 до 13 лет с 4 по 10 февраля. В эти же даты можно попасть в арт-пространство "Холст" на бесплатную выставку художника-архитектора Валентина Орленко.

В городских парках с 6 по 8 февраля желающие смогут принять участие в играх компании "Вкусвилл". Например, на интерактиве "Елка рецептов" нужно будет собрать на время ингредиенты для блюда. Различные игры также пройдут в парке "Сокольники", Измайловском и ландшафтном парке "Митино".

В свою очередь, на фестивальных площадках "Московских сезонов" сеть семейных парков развлечений "Замания" проведет мастер-классы для детей. В субботу, 7 февраля, на Святоозерской улице и в воскресенье, 8 февраля, там же и на бульваре Дмитрия Донского можно будет изготовить слаймы и шар-талисман.

В воскресенье для детей от 7 до 14 лет и их родителей пройдет бесплатный практический урок "Создание 3D-персонажа из игры Minecraft" от компьютерной академии "Топ".

На Болотной площади продолжает работать арт-павильон "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве". В частности, вечером 4 и 6 февраля там пройдут занятия "Зимняя магия ароматерапии". При этом 5 февраля горожан приглашают на мастер-класс "Секрет свежести: карбокситерапия".

Кроме того, в субботу желающие смогут заняться ручной лепкой и изготовить предмет из керамики. В этот же день запланирована развлекательная программа парка профессий "Кидзания".

На следующий день состоятся мастер-класс по созданию художественных композиций из ткани, а также игровая программа анимационной компании "Ярко". Гостей катка ждет марафон "Мультибум" и встреча с героями мультфильма "Команда "Матч".

Во вторник, 10 февраля, горожане смогут погрузиться в мир натуральной косметики и ароматерапии на мастер-классе по созданию соли для ванн.

Ранее сообщалось, что в парке "Надежда" 7 февраля покажут шоу каскадеров в рамках "Зимы в Москве". Посетители увидят сольные и групповые выступления с использованием автомобилей и квадроциклов. Участие в программе примут члены профессиональной команды каскадеров, имеющие десятки наград. Коллектив также установил более 40 мировых рекордов.

В арт-павильоне "Фабрика подарков" можно пройти мастер-класс по созданию зимнего уюта

Сюжет: Зима в Москве
