Москвичей пригласили на функциональные тренировки в рамках "Спортивных выходных"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жители Москвы могут принять участие в бесплатных функциональных и высокоинтенсивных интервальных тренировках (HIIT) в рамках "Спортивных выходных". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Функциональные тренировки включают в себя как кардионагрузку, так и силовые упражнения, благодаря чему работают все группы мышц. Такие занятия способствуют повышению выносливости, укреплению мускулатуры, ускорению обмена веществ. Таким образом, калории начинают сжигаться даже в спокойном состоянии.

"Занятия функциональными тренировками повышают работоспособность тела, улучшают координацию, выносливость, осанку, развивают гибкость", – отметила тренер Ольга Патеева.

Функциональные тренировки по субботам можно посетить в зале на ВДНХ по адресу проспект Мира, владение 119, строение 574. По воскресеньям они проходят на территории технопарка "Сколково" по адресу Большой бульвар, дом 42, строение 1.

Суть интервальных тренировок заключается в чередовании высокоинтенсивной нагрузки и отдыха или более спокойных упражнений. Считается, что HIIT лучше всего помогают в борьбе с лишним весом. Такие занятия способствуют укреплению мышц, формированию рельефа и укреплению сердечно-сосудистой системы.

Как рассказала тренер Ольга Мальцева, интервальная тренировка быстро помогает привести тело в форму. При этом дополнительное оборудование не требуется, работа идет с собственным весом.

Занятия HIIT по субботам и воскресеньям проходят в зале на ВДНХ и в культурном центре "Строгино" по адресу улица Маршала Катукова, дом 8. Запись на тренировки доступна на сайте проекта "Спортивные выходные".

Ранее столичный департамент спорта подготовил площадки для активного отдыха в рамках проекта "Зима в Москве". Горожане могут покататься на коньках, лыжах и тюбинге, принять участие в соревнованиях по хоккею, а также посетить мастер-классы известных спортсменов. Основные объекты зимнего сезона расположены в олимпийском комплексе "Лужники".

