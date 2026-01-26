Более 23 тысяч гостей посетили "Зимний день московского спорта"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Более 23 тысяч человек посетили праздник "Зимний день московского спорта", который прошел 25 января на территории олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Мероприятие стало частью масштабного проекта "Зима в Москве". Насыщенная программа прошла более чем на 15 тематических площадках.

Гости сыграли в снежный дартс, боулинг, зимний волейбол, бочче, керлинг, а также освоили дриблинг с шайбой, приняли участие в конкурсе "Командные лыжи", прокатились на VR-сноуборде, преодолели полосы препятствий и посетили массовую тренировку по зумбе.

Любители спокойного отдыха могли посмотреть фильмы в зимнем кинотеатре и посетить фан-встречи со спортсменами. Также для посетителей состоялся концерт с участием популярных артистов.

До 28 февраля в рамках "Зимы в Москве" проходят патриотические и благотворительные программы, постановки и мастер-классы. Например, на ВДНХ проводят спектакли и спортивные занятия, а на фестивале "Усадьбы Москвы" все желающие смогут познакомиться с историческим наследием города.