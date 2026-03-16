Горожане смогут со скидкой купить крымскую продукцию на рыбных рынках "Москва – на волне"

Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией акции на рыбных рынках "Москва – на волне" в районах Митино и Косино-Ухтомском. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Событие пройдет с 16 по 22 марта. В этот период на крымскую рыбу и морепродукты будет действовать 10-процентная скидка как в торговых залах, так и при оформлении заказов онлайн.

В ассортименте будут представлены черноморская барабуля, мидии в створках, мясо рапана, сарган и филе кефали. Помимо этого, скидка распространится на консервированные продукты, включая анчоусы в масле, бычки, кильку, тюльку и хамсу, обжаренные в томатном соусе.

Отмечается, что черноморская рыба занимает центральное место в традиционной крымской кухне. Барабулю и кефаль чаще всего жарят или запекают, сарган ценят за нежное бескостное белое мясо, а мидии и рапаны идеально подходят для горячих блюд или закусок.

Консервированные бычки, килька и тюлька, в свою очередь, могут быть использованы в качестве закуски или добавлены в различные блюда, например бутерброды и салаты.

Последние три позиции также можно будет бесплатно продегустировать в сочетании с томатным соусом. Это будет возможно ежедневно в дни акции с 14:00.

Еще одна схожая акция на рыбных рынках была запущена в честь Великого поста. Скидка в 10% распространилась на товары, отмеченные особыми ценниками. Данное предложение будет актуально до 11 апреля.

Акция не только познакомит покупателей с ассортиментом рынков, но и позволит разнообразить рацион в период поста. Например, со скидкой продаются варено-мороженые магаданские, северные и мурманские креветки.

